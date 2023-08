Przewodniczący największej partii opozycyjnej obiecywał podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim w czasie ubiegłorocznej edycji Campus Polska Przyszłości: - Aborcja decyzją kobiety do 12. tygodnia ciąży. Ten zapis jest już sformułowany jednoznacznie w programie Platformy - zadeklarował. - W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu - deklarował Tusk. Jak stwierdził, nie będzie chciał się później wstydzić, że "ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list".

"Ludzie wybaczą"

- Podjąłem decyzję o przerwie w aktywnej polityce z uwagi na moją wadę prawną (chodzi o nieprawomocny wyrok skazujący z marca 2023 r. za nielegalne uzyskanie pozwolenia na broń - red.). Roman Giertych jej nie ma, w przeciwieństwie na przykład do Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego (mowa o kontrowersyjnym ułaskawieniu i wyroku skazującym w związku z tzw. aferą gruntową - red.) - tłumaczy Interii Grabarczyk. - Oni mają pauzować. A Giertych, jeżeli może się zetrzeć z Jarosławem Kaczyńskim, to super - dodaje. Jak usłyszeliśmy, drużyna Tuska ma się skupić przede wszystkim na wygranej z PiS.

Kidawa-Błońska: Żeby zmienić prawo, musimy wygrać wybory

Nawet u ścisłych władz PO, start byłego wicepremiera w rządzie PiS z list Koalicji Obywatelskiej wydaje się tematem tabu. - To nie ja rekomendowałem Romana Giertycha, proszę rozmawiać z tymi, którzy to zrobili - powiedział nam Michał Jaros , który zasiada w zarządzie krajowym, a jednocześnie rządzi w szeregach wrocławskiej Platformy. Nie potrafił nam powiedzieć, kto wskazał na znanego adwokata.

Tomasz Lenz, członek zarządu, poseł, a obecnie kandydat do Senatu, nie chciał nam zdradzić, dlaczego Donald Tusk zdecydował się na szefa Ligi Polskich Rodzin kosztem własnej obietnicy. Przywołał jedynie słowa przewodniczącego, które padły podczas wiecu w Sopocie. - Jarosław Kaczyński otrzyma przeciwnika, który zada mu wiele trudnych pytań. To tak naprawdę potyczka jeden na jeden. Ciekawy pomysł, żeby prezes zmierzył się ze swoim wicepremierem. Roman Giertych zna go lepiej, niż on sam myśli. Zobaczymy, co z tego wyniknie - usłyszeliśmy od Lenza.