"Tak knebluje się usta! Tak blokuje się Polakom dostęp do wiedzy o tym, co dzieje się w Polsce!" - alarmuje na Twitterze Michał Kołodziejczak. Lider konińskiej listy Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że mimo zaproszenia do państwowej stacji, ochrona uniemożliwiła mu wejście do studia. Jego wpis doczekał się odpowiedzi kierownika TVP Info.