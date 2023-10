Wynik KO wśród młodych. "Socjalizacja polityczna w domu"

Autorzy projektu "Młodzi głosują" wskazują, że zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej wśród młodych osób jest pewnym zaskoczeniem . Wynik tego komitetu jest o około 10 punktów procentowych wyższy niż podczas szkolnych wyborów w 2019 roku. Może to być efekt m.in. tego, że KO jest postrzegana przez najmłodszych "przede wszystkim jako alternatywa dla partii obecnie rządzącej".

O innych powodach takiego wyniku mówi badaczka z Uniwersytetu SWPS dr Marta Żerkowska-Balazs : - Młodzi ludzie podlegają socjalizacji politycznej w domu rodzinnym. Raport zespołu Młodzi w Centrum Lab (Kajta i in. 2023) pokazuje, że połowa młodych dorosłych ma poglądy zgodne z poglądami przynajmniej jednego z rodziców, w przypadku młodszych wyborców, którzy jeszcze nie rozpoczęli politycznej socjalizacji poza szkołą, ten odsetek może być jeszcze wyższy - tłumaczy.

- A więc rozkład poparcia dla PO i PiS odzwierciedla polaryzację i niechęć do rządu obecną wśród dorosłych Polek i Polaków, rodziców naszych głosujących. Nie bez wpływu są moim zdaniem także komunikaty medialne, które docierają do młodych ludzi, które pokazują istniejące podziały - dodaje.

Wybory młodych. Konfederacja na drugim miejscu

Wysoki wynik Konfederacji (20,5 proc.) jest niemal jednakowy z wynikami symulacji z 2019 roku (21 proc.). Nie da się jednak nie zauważyć, że w tym roku był to drugi wybór uczniów i uczennic, przy czym młodzi wyborcy krzyżyk przy Konfederacji stawiali dopiero w czwartej kolejności. Michał Mazur, starszy Koordynator programów Latarnik Wyborczy oraz "Młodzi Głosują" z Centrum Edukacji Obywatelskiej komentuje Interii : - Różnica między wynikami Konfederacji w "Młodzi głosują 2023" (20,5 proc.), a wynikami tego komitetu w grupie 18-29 w wyborach powszechnych (16,9 proc.) nie jest ogromna, ale zauważalna. Uważamy, że składają się na to dwa główne czynniki - zwraca uwagę.

- Po pierwsze, poparcie dla Konfederacji wyraźnie maleje z wiekiem - należy przypuszczać, że gdyby grupę wiekową 18-29 podzielić na pół, wynik Konfederacji wśród osób poniżej 23 roku życia byłby znacząco wyższy i zbliżony do wyniku, który komitet zdobył wśród uczniów i uczennic w "Młodzi głosują 2023" - zauważa.

- Drugim czynnikiem jest zaskakująco wysoka frekwencja w wyborach powszechnych, która w grupie najmłodszych wyborców wzrosła o ponad 20 punktów procentowych w stosunku do 2019 roku i była również wyższa od tej w "Młodzi głosują 2023" - dodaje.

W ocenie eksperta osoby, które do ostatniej chwili były niezdecydowane, a jednak postanowiły pójść do urn i wpłynęły na tak wysoką frekwencję, prawdopodobnie nie były gotowe zagłosować na ugrupowanie kojarzone z dość skrajnymi postulatami oraz kontrowersyjnymi wypowiedziami jego reprezentantów. - Taka grupa wolała oddać swój głos na bardziej zrównoważone centrum (Koalicję Obywatelską) albo Lewicę, która ma za sobą stosunkowo spokojną kampanię - wskazuje Michał Mazur.

Mniejsze poparcie dla PiS. "Naturalne odrzucenie w ramach młodzieżowego buntu"

A co z Trzecią Drogą? "Wejście Polski 2050 w koalicję z bardziej konserwatywnym PSL mogło odstraszyć liberalną światopoglądowo młodzież od głosowania na tę listę" - wskazuje CEO. "Jednocześnie prawicowi wyborcy mieli do wyboru lepiej docierającą do młodych konserwatywną Konfederację" - dodaje.