"Zaciśnij zęby i zagłosuj na PiS". Beata Szydło zachęca niezdecydowanych

Wybory parlamentarne 2023. Beata Szydło: Zaciśnij zęby i głosuj na PiS

- W tym tygodniu idziemy od sąsiada do sąsiada, tłumaczymy, umawiamy się na kawę, rozmawiamy "co tam słychać? na kogo będziemy głosować?", a jak ktoś mówi "nie wiem, nie wiem co wybrać, bo nie odpowiada mi to, co tam mówią?. No a jak się żyje? Dobrze? To zagłosuj, co ci szkodzi, człowieku to tylko cztery lata. Na te cztery lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - powiedziała Szydło.