- Liczymy na to, że we wtorek 17 października podamy wyniki głosowania - zapowiedziała Magdalena Pietrzak.

Wybory 2023. Zbigniew Rau ocenia współpracę z PKW i KBW

We wtorek szef MSZ Zbigniew Rau powiedział, że jego resort " stale współpracuje z PKW i KBW , a także z ministerstwem cyfryzacji". Jak dodał, podjęto "bezprecedensowy wysiłek", by umożliwić głosowanie Polakom za granicą.

Rau, mówiąc o przygotowaniach do wyborów poza terytorium Polski, poinformował, że we wrześniu resort "przygotował" kilkudziesięciu pracowników MSZ, których wysłano do tych placówek za granicą, ponieważ zgodnie z szacunkami ministerstwa będą one potrzebować profesjonalnego wsparcia.