- Dwie osoby z dziewięcioosobowej komisji zostały odwołane ze względu na to, że "nienależycie wykonywały swoje obowiązki - przekazała rzeczniczka tczewskiego ratusza.

Małgorzata Myszkowska wyjaśniła, że do złamania prawa doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 25.

Wybory 2023. Tczew: Członkowie OKW usunięci

Do różnych incydentów podczas wyborów parlamentarnych dochodzi w całym kraju.