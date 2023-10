Wybory 2023. Sławomir Mentzen vs. Piotr Kraśko. "Paszkwil godny TVP"

Wybory 2023. Wojna w Izraelu. Sławomir Mentzen kontra Piotr Kraśko

- Izrael w tym momencie bombarduje Strefę Gazy, bloki mieszkalne. Odcina dwóm milionom ludzi wodę, prąd, dostawy jedzenia. Wie pan, że połowa mieszkańców Gazy to dzieci? - pytał Mentzen Kraśkę. Ten odparł, że bojownicy Hamasu rozlokowują wyrzutnie rakiet obok żłobków, szkół czy domów mieszkalnych, więc izraelscy dowódcy stoją przed dylematem. - Z taką wiedzą rozumie pan lepiej, dlaczego Izrael atakuje cele w Gazie czy nie? - dodał dziennikarz.

- Można zaatakować blok mieszkalny, jeśli w tym bloku broni się druga strona, to dopuszczalne, ale mam wątpliwości, że we wszystkich bombardowanych blokach chowają się teraz żołnierze Hamasu (...) Izraelici też mordują Palestyńczyków i to od lat - ocenił Mentzen.