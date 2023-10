- Z jednej strony jest oczywiście sukces, bo nie tylko wygrywamy po raz trzeci wybory parlamentarne , ale w sumie to już jest nasze ósme zwycięstwo , tyle że tym razem takie nieskuteczne . Pytanie, czy uda się to przekuć w realne zwycięstwo, a nie tylko statystyczne - ocenił w rozmowie z serwisem wpolityce.pl Ryszard Terelcki.

Wicemarszałek Sejm dodał, że PiS będzie dążyć do powołania nowej większości, jednak może okazać się to trudne. - Opozycja też będzie miała kłopot, bo ich łączyła nienawiść do PiS-u, a teraz będą musieli się dogadać co do jakiegoś wspólnego programu i podziału stanowisk. Z tym może być niełatwo - analizował polityk.