Kilka dni temu w sieci pojawił się wpis kandydata do Sejmu z ramienia Trzeciej Drogi Pawła Janasa .

Lokalny działacz - na co dzień nauczyciel i właściciel sieci placówek oświatowych SportArt - zamieścił wpis, w którym "chwali się" mandatem za zbyt szybką jazdę .

Wybory 2023. Kandydat z Tychów pokazuje mandat i oskarża

"Uliczne wyścigi nielegalne jak były w miastach, tak są dalej... a tymczasem dostaję mandat za jazdę drogą szybkiego ruchu przez wiadukt... bo wg 'prawa' jestem w terenie zabudowanym " - czytamy we wpisie.

Jak dalej dowodzi, miał on "nieoficjalnie usłyszeć", że na wspomnianym odcinku "ktoś zapomniał postawić znak odwołujący".

W związku z tym kandydat do Sejmu zapowiada podjęcie kroków prawnych . "Idę z tym do sądu, nie będę płacić za taki absurd" - napisał Paweł Janas.

Wybory parlamentarne 2023. Paweł Janas oskarża, internauci weryfikują

Pod wpisem kandydata do Sejmu rozgorzała dyskusja w komentarzach. Część sympatyków wspiera lokalnego działacza, inni zaś wskazują na błędną interpretację prawa przez Janasa.

Internauta o pseudonimie Los Prz na wstępie zauważa, że polityk wspomniał o "drodze szybkiego ruchu", a trasa przebiegająca przez Tychy to droga krajowa , która uwarunkowana jest innymi przepisami dotyczącymi prędkości.

"DK 44 to droga krajowa i tam występuje ograniczenie do 50 km/h w terenie zabudowanym oraz 90 km/h poza terenem zabudowanym . Ewentualnie 100 km/h w przypadku rozdziału pasem zieleni, jednak na wiaduktach nie stosuje się ich. Gdyby miała być drogą ekspresową, nazywałaby się S44" - podkreśla w komentarzu.

Dalej zwraca Janasowi uwagę na fakt, iż jako osoba publiczna powinien rozważniej dobierać słowa . "Ktoś, kto się zna, pomyśli, że głupoty pan pisze, a chce pan naprawiać Polskę. Ja mocno kibicuję zmianom, ale jeżeli chce pan odnieść sukces i cel, o którym rozmawialiśmy ostatnio na Paprocanach, szczególnie na wiosnę, to myślę, że pańskie posty muszą być bardziej przemyślane " - zaznaczył internauta.

Tychy. Kandydat Trzeciej Drogi dostał mandat. Policja komentuje

W związku z rozbieżnością między wpisem kandydata do Sejmu, a komentarzem internauty o informację zwróciliśmy się bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Tychach .

Jak przekazała oficer prasowa mł. asp. Paulina Kęsek: - DK44, która przebiega przez Tychy jako ulica Oświęcimska, to droga, na której obowiązuje prędkość do 50 km/h .

W rozmowie z Interią policjantka podkreśla, że informację o ograniczeniu prędkości do 50 km/h sygnalizują znajdujące się na drodze znaki D-42 "Obszar zabudowany".

- To ograniczenie do 50km/h obowiązuje na całej długości ulicy Oświęcimskiej od granicy z Bieruniem do granicy z Mikołowem - precyzuje mł. asp. Paulina Kęsek.