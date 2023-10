O 7 rano otwarte zostały komisje wyborcze. Do godziny 21 można głosować w wyborach do Sejmu, Senatu i w ogólnopolskim referendum. Wśród głosujących są również politycy, którzy dzielą się tym faktem w mediach społecznościowych. Do urn poszli już m.in. premier Mateusz Morawiecki, były premier Leszek Miller czy posłowie Janusz Kowalski, Michał Urbaniak, Tomasz Trela i Sławomir Nitras.