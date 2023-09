Wyborcze starcie na Śląsku. Borys Budka rzuca wyzwanie premierowi

Kampania wyborcza na Śląsku ruszyła. W jednym okręgu startować będą premier Mateusz Morawiecki i szef klubu KO Borys Budka. Polityk opozycji zaprosił w piątek szefa rządu do debaty, by "porozmawiał o tych wszystkich rzeczach, które naobiecywał, a których nie spełnił". - To jest jedyny w historii premier, który nigdy nie stanął do debaty z kimś z opozycji - powiedział Budka. Premier jak dotąd na zaproszenie nie odpowiedział.