Wyborcy Lubelszczyzny dali Czarnkowi jasny sygnał. Minister rozbił bank

Obecny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ma powody do zadowolenia. W okręgu nr 6 wyśrubował najlepszy wynik nie tylko na liście PiS, której przewodził, ale daleko w tyle pozostawił także wszystkich innych kandydatów. Co więcej, w kilku przypadkach w pojedynkę przebił rezultaty całych konkurencyjnych komitetów. Szefa resortu poparło ponad 121 tysięcy wyborców, co oznacza, że na polityka w wyborach parlamentarnych 2023 zagłosowało o ponad 30 tysięcy osób więcej niż przed czterema laty.