Zgodnie z sondażem dla "Wydarzeń" Telewizji Polsat z połowy września, na Lewicę zamierza głosować 9,9 proc. wyborców . To znaczny wzrost w porównaniu z badaniem przeprowadzonym miesiąc wcześniej, gdy poparcie to wynosiło 7,7 proc.

Wybory 2023: Aleksander Kwaśniewski głosuje na Magdalenę Biejat

- Ja głosuję w okręgu warszawskim. Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to sprawa jest jasna - wybieram Magdalenę Biejat. Z kolei w wyborach do Sejmu mam jeszcze dylemat. Moim kandydatem będzie lider listy Lewicy Adrian Zandberg lub mój były pracownik Piotr Gadzinowski - powiedział Kwaśniewski dziennikarzom w Toruniu.