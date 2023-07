B. Szydło: To wyrachowana gra przeciwko Polsce

Nie zabrakło również odpowiedzi ze strony byłej premier Beaty Szydło, która przekazała, że obecność wagnerowców jest analizowana przez ekspertów "z całego świata", a najemnicy mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale granic państw przynależących do NATO.

"Nikt nie wie, jakie rozkazy wydał im Putin. Ale Donald Tuk już wie: to wszystko plan PiS. W komentarzach do tego wpisu Tuska najczęściej pada określenie, że 'oszalał'. Lecz to nie szaleństwo, gorzej, to cyniczna, wyrachowana gra przeciwko Polsce" - głosi wpis Szydło.