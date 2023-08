- Mamy wizję i wcale z tą wizją nie zamierzamy udawać się do okulisty - tymi słowami rozpoczął Robert Biedroń , nawiązując jednocześnie do pamiętnych słów Martina Luthera Kinga oraz Donalda Tuska . - Jako Lewica wiemy, na jakich fundamentach stoimy - zapewnił.

Co ciekawe, występ dwóch współprzewodniczących Nowej Lewicy nie miał formuły debaty z Rafałem Trzaskowskim - taką będzie mieć spotkanie prezydenta Warszawy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią 29 sierpnia - ale czegoś na kształt benefisu. Biedroń i Czarzasty opowiadali uczestnikom Campusu o programie Lewicy, jej wartościach, jednocześnie punktując Zjednoczoną Prawicę i wbijając szpile czy to Konfederacji , czy Platformie Obywatelskiej .

Lewicowi politycy przyjechali z konkretną agendą tematów i punkt po punkcie odhaczali je z listy. To zresztą te same tematy, którymi Lewica zajmuje się od wielu miesięcy, jeżdżąc po Polsce i organizując minikonwencje tematyczne .

Walka z klerem

W imieniu Lewicy zobligował się, że jego formacja doprowadzi do opodatkowania kleru , karania duchownych za przestępstwa jak zwykłych obywateli, wycofania religii ze szkół i renegocjacji Konkordatu (a jeśli nie będzie to możliwe, wypowiedzenia tego dokumentu i ustalenia na nowo relacji Polski z Watykanem).

Odpowiedź na kryzys mieszkaniowy

Tu wraz z Biedroniem wbili szpilę zarówno Platformie , jak i Prawu i Sprawiedliwości , krytykując ich pomysły dopłat do kredytów hipotecznych. Uznali je za chybione, skoro - co widać po reakcjach publiczności - prawie nikt nie ma zdolności kredytowej. - Lewica chce rozwiązać albo pomóc rozwiązać problem braku mieszkań. To wstyd, żeby w XXI wieku brakowało w Polsce 1,5 mln mieszkań - irytował się Czarzasty .

Pytany o to, czy Lewica ma pomysł, jak sobie z kryzysem mieszkaniowym poradzić w praktyce, Czarzasty podał dwie liczby. 300 tys. i 100 mld. Pierwsza to liczba mieszkań na wynajem w preferencyjnych cenach, które za rządów Lewicy miałoby wybudować państwo. Druga liczba to koszt takiego przedsięwzięcia. - Czy państwo powinno dać na to pieniądze? Tak, powinno! Państwo powinno zainwestować w to pieniądze - przekonywał polityk.