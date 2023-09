Wybory 2023. W. Czarzasty: Nikt Polski do niczego nie zmusza

Polityk zabrał również głos na temat aktualnych spraw. - Temat wiz to jest kłamstwo, absurd i cynizm . Pierwszym absurdem jest to, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym rozpisuje się referendum po to, żeby nie przyjąć dwóch tysięcy ludzi. Ale ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski nie chcą żeby ci ludzie tu przyjechali - stwierdził.

- Robimy referendum po to, żeby PiS miał dwa, albo trzy procent więcej, żeby mobilizował swój elektorat w sprawie, której realnie nie ma, bo nikt Polski do niczego nie zmusza - dodał.

Następnie polityk wskazał na drugi absurd i wrócił do tematu muru na granicy Polski z Białorusią. - Wszystko co da Polkom i Polakom bezpieczeństwo jest również dla Lewicy bardzo ważne, my z tym nie dyskutujemy. Ale nagle okazało się, że osoby, które nie przechodzą przez ten płot, mogą się cofnąć trzy kilometry, wyjąć 1800 euro, kupić sobie wizę i wjechać do naszego kraju - powiedział.