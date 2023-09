Nowy spot PiS. "Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji

Do sytuacji na Lampedusie odniósł się eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński, który stwierdził, że "to jest po prostu inwazja". - Do tej inwazji doprowadziła polityka europejska. Mam na myśli Komisję Europejską, a mówiąc wprost - głównie Niemcy. To polityka niemiecka rozpoczęta w 2015 r., kiedy to RFN poszukiwała taniej siły roboczej, doprowadziła do sytuacji, przed którą my przestrzegaliśmy i mówiliśmy, że tak się ona zakończy - mówił.