Wielki powrót do Sejmu. Ryszard Petru wywalczył mandat w ostatniej chwili

Do ostatniej chwili niepewny był los Trzeciej Drogi w Warszawie. Finalnie formacja wprowadzi do Sejmu trzech posłów, wśród nich znalazł się Ryszard Petru. "Udało się pokazać, że Konfederacja nie ma nic wspólnego z wolnością, a ich propozycje to żart" - napisał ekonomista, który w kampanii zasłynął z punktowania Sławomira Mentzena.