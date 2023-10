Wybory 2023: Premier Morawiecki w Wielkopolsce. "Polska czasów Tuska nie była dla rodzin"

- Ile było tych żłobków dla naszych maluchów w poprzednich latach? Jest taki film "To nie jest kraj dla starych ludzi". Polska czasów Tuska to nie był kraj dla rodzin, to nie był kraj dla młodych ludzi, a już w szczególności nie był to kraj dla starych ludzi - mówił premier. Przypomniał m.in. o niewielkich waloryzacjach rent i emerytur za rządów PO-PSL i wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy trzynastej i czternastej emeryturze.