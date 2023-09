- Albo ta droga w górę będzie kontynuowana i może nam dać po wielu bardzo niedobrych dziesięcioleciach, niedobrych wiekach prawdziwy sukces, albo my z tej drogi nie tyle zejdziemy, co z niej spadniemy, w odmęty tego wszystkiego, co nam pokazała poprzednia władza - mówił w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ostrzegał wyborców przed "chwytami opozycji" - jednym z nich miałby być Rafał Trzaskowski rzekomo typowany na premiera.