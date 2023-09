- Mówimy o tym od dawna, orędzie premiera to kolejny dowód i sygnał zarówno do Polaków jak i do Brukseli, że mówimy serio i nie cofniemy się. Nie możemy pozwolić, by zakaz importu został z dnia na dzień zniesiony. To by oznaczało zalanie Polski ukraińskim zbożem. Dla polskich rolników byłaby to katastrofa. Nie tylko musieliby sprzedawać zboże po niższych cenach, ale w ogóle nic by nie sprzedali - mówi nasz rozmówca z PiS.