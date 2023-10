Plakaty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawiły się kilkanaście dni temu, na kilka miesięcy przed następnym finałem . Na szaro-czarnym tle bilboardu są pomarańczowo-ogniste litery "Pokonajmy zło", a poniżej napisy: "Wygramy" , przy czym pierwsze pięć liter utrzymane są w stylistyce "płonących", a dwie ostatnie czyli "my", są biało-czerwone.

Obok znalazło się jeszcze duże logo - serce WOŚP - a na dole plakatu małym literami napisano, że to kampania przeciwko sepsie. Zdaniem łódzkiej społeczniczki kandydującej z listy PiS w okręgu nr 9 tak przygotowany billboard, może być nawiązaniem do głosowania 15 października jako plakat wyborczy opozycji .

- Złożyłam wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o sprawdzenie, czy te bilboardy i plakaty WOŚP powieszone w ostatnich dniach nie są przypadkiem ukrytym finansowaniem kampanii - podkreśliła Wojciechowska van Heukelom.

"Ukryty przekaz wyborczy" na billboardach WOŚP?

Zdaniem kandydatki PiS jest sporo argumentów, które świadczą o ukrytym przekazie wyborczym plakatów . - Chociażby stylizacja liter, akcentowanie poszczególnych liter, małe słowo 'sepsa', które miałoby być teoretycznie istotą przekazu, w tym przekazie ginie. Słowa 'zwalczymy zarazę' jest językiem nienawiści w tym przypadku, bo kojarzy się z wcześniejszymi deklaracjami polityków, a sepsa - co do zasady - nie jest zarazą - argumentowała łódzka społeczniczka.

- Oburza mnie, że dzieci i inni wolontariusze, w dobrej wierze, zbierają do puszek pieniądze, które w jakiejś części mogły zostać wykorzystywane do takiej ukrytej kampanii wyborczej. Poważne wątpliwości budzi duża aktywność samego lidera WOŚP Jerzego Owsiaka na marszu partyjnym, organizowanym w dniu 1 października 2023 roku w Warszawie oraz jego oficjalne poparcie dla działań lidera PO Donalda Tuska - powiedziała kandydatka do Sejmu.