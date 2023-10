- Te wybory rozstrzygają o tym, czy Polska będzie w Unii Europejskiej - uwierzcie mi, to nie są strachy na lachy, naprawdę wiem co mówię. Mam wiedzę, że oni planują systematycznie, z zimną krwią wyprowadzenie Polski z UE - powiedział Donald Tusk.

- Jak nie będzie europejskich pieniędzy, nie będzie swobodnego przepływu, granice będą znowu zablokowane, to to będzie ten moment, kiedy oni powiedzą: po co nam taka Europa? - przekazał szef PO.