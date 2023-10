Politycy do ostatnich chwil walczą o głosy wyborców. Zachęcają też tych, którzy nie wybierają się do urn 15 października. W mediach społecznościowych pojawiły się nowe spoty wyborcze.

PiS: Wybory są o tym, czy Polska będzie bezpieczna

Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że "wybory są o tym, czy Polska granica będzie chroniona. Czy Polska będzie bezpieczna."

Bohaterką spotu obozu rządzącego jest pani Diana, która przedstawia się jako matka trzyletniego Nikodema i żona Grzegorza - funkcjonariusza Straży Granicznej. - Trzy lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że w Polsce znajdą się ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka - mówi.

Następnie w spocie widzimy fragmenty wypowiedzi m.in. Władysława Frasyniuka, który nazwał żołnierzy "watahą psów" oraz "śmieciami". W nagraniu pojawiają się także europosłanka Janina Ochojska i lider PO Donald Tusk komentujący sytuację na polsko-białoruskiej granicy.

- Zdajecie sobie sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. Dzieci w szkołach na Podlasiu muszą mówić, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet, że nikogo nie zakopują w lesie. To nie tylko kłamstwo, to okrucieństwo - mówi pani Diana.

- 15 października zdecydujecie, czy będzie broniona granica naszego kraju, czy Polska będzie bezpieczna - słyszymy na koniec.



Donald Tusk: Ty też możesz wykręcić numer PiS-owi

W zupełnie innym tonie jest nagranie, które pojawiło się na profilu lidera PO Donalda Tuska. Polityk - podobnie jak kilka tygodni temu - chwycił za telefon i osobiście zadzwonił do wyborców. "O mój Boże, dzień dobry. To naprawdę pan?", "Bardzo, bardzo, bardzo mi miło" - tak Polacy, do których zadzwonił Tusk, witali byłego premiera.

Lider PO mówił im, że dzwoni z propozycją "wykręcenia numeru PiS-owi". - To znaczy wykręcić numer do kogoś znajomego i przekonać go, jeśli wiemy, że się waha albo nie chce głosować. Jeśli wszyscy taki numer wykręcimy, to 15 października Polska będzie miała naprawdę z czego się cieszyć - mówił polityk.

Rozmówcy Tuska przekazali, że przekonują wyborców do głosowania. - 20 młodych dziewczyn przekonałem, że to konieczność, staram się nawracać ludzi - mówi jeden z nich. Inni zapewniają, że posłuchają prośby polityka PO i zadzwonią do znajomych.

- Ty też możesz wykręcić numer PiS-owi i wtedy już na pewno razem zwyciężymy - słyszymy na końcu spotu.

