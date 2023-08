Trzecia Droga przedstawiła we wtorek nazwiska kandydatów do Sejmu. - Rozegramy mecz o przyszłość Polski. Polska 2050 wystawi na ten mecz wspaniałą drużynę, nasi ludzie mają ciąg na bramkę - rozpoczął Szymon Hołownia. Podkreślał, że są to ludzie, którzy ciężko pracowali i nie liczą na stanowiska i "stołki". - Idziemy nie po to, żeby wywracać stołki, ale żeby posprzątać i tworzyć - stwierdził Hołownia. - Mamy nadzieję, że odsuniemy od władzy szkodników z PiS i stworzymy najlepszy rząd w historii - mówił z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.