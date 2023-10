Trwają głosowania w wyborach parlamentarnych i w referendum. Cisza wyborcza i referendalna obowiązuje aż do ich zakończenia, czyli do godz. 21. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów i prowadzenie kampanii referendalnej. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za jego złamanie grozi grzywna. Najwyższa kara, do 1 mln zł, przewidziana jest za publikację sondaży.