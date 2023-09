Transport na wybory parlamentarne 2023. Kto może skorzystać?

Wybory 2023. Czy transport do komisji wyborczej jest bezpłatny?

Zapewnienie transportu do lokali wyborczych osobom starszym oraz niepełnosprawnym to zadania zlecone gminie, które będą finansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że transport na wybory parlamentarne jest bezpłatny.