Wybory 2023. Trzecia Droga bez kandydata? Paweł Bartoszek komentuje

- To jest jakaś paranoja, żyjemy w XXI wieku, chwalimy się cyfryzacją Państwa, pakty międzynarodowe podpisuje się elektronicznie, a tu nagle kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny? Już nie wspomnę o tym, że według prawa, pełnomocnictwo ma być "podpisane", bez zaznaczenia, że musi to być podpis odręczny - przekazał Bartoszek "Tygodnikowi Nadwiślańskiemu".

Trzecia Droga ma prawo odwołać się od decyzji OKW do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, drogę odwoławczą wyczerpuje skarga do Sądu Najwyższego. - Będziemy odwoływali się w tej sprawie do instancji wyższej - przekazał Miłosz Motyka.