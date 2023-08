" Donald Tusk - premier polskiej biedy , i jego partia bardzo lubią POuczać Polaków w każdej sferze. Teraz POuczają o bezrobociu, które za ich rządów osiągnęło zatrważającą wysokość 14,4 proc.! . Co gorsza, w wielu powiatach wskaźnik ten sięgał 30 proc.!" - przekazał Mateusz Morawiecki .

Premier dodał, że obecnie rekordowy współczynnik Polaków "pracuje w polskiej gospodarce" i mamy do czynienia z "rekordowo niskim bezrobociem" .

PiS pozwany przez KO. Zapadła decyzja

Rzecznik PiS: Radość PO to próba przykrycia przegranej w sądzie

Do wyroku odniósł się również rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Radość PO to próba przykrycia przegranej w sądzie. Wbrew oczekiwaniu, sąd nie przychylił się do ich wniosku o sprostowanie! Pamiętamy jak ponad 2 mln obywateli było bez pracy, a Ci, którzy ją mieli pracowali za ok.4zł/h. W wielu powiatach bezrobocie sięgało powyżej 30 proc.!" - napisał na Twitterze.