Porażka wyborcza liczona w stu głosach - właśnie tylu zabrakło Tadeuszowi Cymańskiemu do wywalczenia reelekcji. Parlamentarzysta w Sejmie zasiadał od końca lat 90. z krótką przerwą na objęcie mandatu eurodeputowanego w Brukseli. Działacz zasłynął kwiecistymi porównaniami oraz zamiłowaniem do szachów. Zaledwie kilka tygodni temu wrócił do PiS.