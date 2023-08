Ugrupowanie Szymona Hołowni złożyło w czwartek wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów parlamentarnych oraz planowanego referendum. Polska 2050 zwróciła się do organu o wydanie wykładni, czy kandydaci do Sejmu i Senatu będą mogli uczestniczyć w kampanii referendalnej.