- Czy można powiedzieć, że to, co dzieje się na naszych oczach i bardzo nas niepokoi to tylko mała aferka z udziałem kilku urzędników z MSZ i kilkudziesięciu nielegalnych migrantów? Rząd skąpi wyjaśnień więc sami musimy odpowiedzieć na to pytanie - mówi Wołoszański na początku nagrania. Sposób prowadzenia narracji, montaż oraz muzyka w tle to wyraźne nawiązanie do kultowego programu "Sensacje XX wieku", który przyniósł dziennikarzowi popularność.

Następnie wraca do wydarzeń z 2020 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński objął funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. - Można byłoby uznać, że było to znakomite posunięcie, przygotowanie rządu do nadchodzących złych czasów - komentuje.

Dziennikarz przypomina, że rok później w Usnarzu zatrzymano grupę trzydziestu dwóch nielegalnych imigrantów. - Wydawałoby się, że zagrożenie narastało, że coraz większa liczba imigrantów wdzierała się w nasze granice, żeby przez Polskę pójść dalej na zachód i wedrzeć się do państw Unii Europejskiej - mówi.

Afera wizowa. Wołoszański: Czy wicepremier Kaczyński o tym wiedział?

"Jedynka" KO z Piotrkowa Trybunalskiego przypomina, że nielegalną migrację miała zatrzymać budowa zapory na granicy z Białorusią. - Ale statystyki wskazują coś innego - mówił.

Bogusław Wołoszański inwestycję nazwał "długim na 200 km płotem", który kosztował 1 mld 600 mln zł publicznych pieniędzy.

- W tym czasie amerykańskie służby informowały nasz rząd o nielegalnym handlu wizami. Czy wicepremier ds. bezpieczeństwa o tym wiedział? Czy zostało to przed nim starannie ukryte? Jeżeli tak, to kto to zrobił i dlaczego? To ostatnie pytanie wydaje się najłatwiejsze, gdyż ujawnienie i przeciwdziałania mogło zepsuć interes - mówi Wołoszański.







- Jarosław Kaczyński zrezygnował z urzędu wicepremiera ds. bezpieczeństwa mówiąc "moja misja została wypełniona". Ale pozostało ogromnie wiele pytań. Czy znał odpowiedzi na te pytania? My naród nie znamy ale możemy liczyć na to, że te i wiele innych pytań znajdą odpowiedź już wkrótce - zakończył.

***

