- Ja bym chciał zaprotestować przeciwko temu, że nazwał pan dziennikarzy TVP, którzy tutaj razem z panem spacerowali, że jesteśmy pod wpływem alkoholu - stwierdził jeden z pracowników Telewizji Polskiej podczas spotkania z Donaldem Tuskiem, żądając od niego przeprosin "za takie insynuacje". - Takie wrażenie miałem nie tylko ja, że zachowujecie się panowie funkcjonariusze telewizji publicznej, jakbyście byli pod wpływem alkoholu - odpowiedział mu Tusk, dodając: - Jeśli robicie tak na co dzień na trzeźwo, tym gorzej to o was świadczy.