Gospodarcze akcenty KO vs. tradycja PiS

"To ciekawe, że gdy ja mówię o likwidacji podatku Belki, to jest to populizm, na który nie ma pieniędzy. A gdy potem to samo mówi Donald Tusk, to jest to ciekawa propozycja podatkowa. Sprawdzimy w kolejnej kadencji Sejmu, czy im ten entuzjazm do cięć podatków nie minie" - ocenił Sławomir Mentzen z Konfederacji.