"Celem tych działań będzie - de facto - wpływanie na głosowanie, wynik wyborów. A zatem mamy do czynienia ze spodziewanymi operacjami wrogiego oddziaływania na polską demokrację, na polskie wybory - wyjaśnił Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

Wybory 2023. S. Żaryn: Wstępna faza operacji dezinformacyjnej jest już prowadzona

Wyjaśnił, że może dojść do podszywania się pod partie polityczne, ale też pojedyncze osoby. Do dezinformacji wykorzystywane mogą być też fałszywe strony internetowe, maile oraz smsy.

"To wszystko wpisuje się w działanie destabilizujące państwo polskie, które prowadzi od lat Federacja Rosyjska " - przekazał.

Podejrzane sms-y od "PiS-u"? Eksperci z NASK wyjaśniają

"Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości" - podali eksperci z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy (NASK).