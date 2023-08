W miniony piątek liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen ruszyli w trasę wyborczą po Polsce. Pierwszym przystankiem były Kielce.

Jako pierwsi podczas wydarzenia w Targach Kielce przemawiali liderzy listy w tamtejszym okręgu: Dawid Lewicki i poseł Michał Wawer. Po nich na scenę wszedł Krzysztof Bosak.

- Przygotowując nasz program nie mogę się nadziwić jak wiele bzdurnych praw Unia Europejska przekłada na nasz system prawny. Dumny i bogaty naród. To nie hasło radykalne, maksymalistyczne. Mamy swoją kulturę, język, tradycję. Mamy swój kraj i swoje terytorium. Mamy względny dobrobyt na tle świata. Chcielibyśmy to zachować. W tej chwili regulacje ustalone w imię ratowania planety prowadzą do tego, że próbuje nam się to zabrać - mówił, cytowany przez "Echo Dnia".

Banknoty na wiecu Konfederacji. "Rozdaję własne"

Po Krzysztofie Bosaku na scenę wszedł Sławomir Mentzen. Polityk nagle wyciągnął z kieszeni plik banknotów i rzucał nimi w stronę publiczności. - Widzicie, jestem chyba jedynym politykiem, który na wiecach nie rozdaje waszych pieniędzy, tylko własne - mówił.

Mentzenowi przyniesiono następnie butelkę piwa, co miało nawiązywać do jego wiosennej trasy po Polsce zatytułowanej właśnie "Piwo z Mentzenem". Polityk wziął spory łyk i zaczął mówił o systemie ochrony zdrowia w kraju.

- Żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty za dwa lata, który nas wyśle do szpitala, gdzie będziemy leżeć na korytarzu, o ile będziemy mieli farta. To jest polski system ochrony zdrowia sprzed paru lat. W Afryce mają lepszy. To jest dzieło PO-PiSu - mówił.

Podczas kolejnych weekendowych spotkań z wyborcami - w Bielsku-Białej i Rzeszowie - Mentzen ponownie rzucał banknotami w publiczność. Nagranie jednego z jego występów rozeszło się echem w mediach społecznościowych. Politykowi zarzucano "rozdawnictwo". "Jaki kraj, taki Erdogan" - brzmiał jeden z komentarzy, nawiązujący do prezydenta Turcji, który wręczał pieniądze obywatelom podczas kampanii wyborczej.

Anna Bryłka z Konfederacji potwierdziła Interii, że banknoty na wiecach wyborczych nie są prawdziwe. Na niektórych zdjęciach widać, że widnieje na nich wizerunek premiera Mateusza Morawieckiego.

"Na trasie Bosak Mentzen NA ŻYWO (pieniądze - red.) dosłownie spadają z nieba w ogromnej liczbie. Problem jest tylko w tym, że to, co u nas jest kpiną, u was jest prawdziwym programem gospodarczym" - napisał Mentzen w swoich mediach społecznościowych.

Kampanijna trasa Konfederacji

Liderzy Konfederacji odwiedzą w następnej kolejności Białystok (25 sierpnia), Olsztyn (26 sierpnia), Kraków (27 sierpnia), Zieloną Górę (31 sierpnia), Toruń (1 września), Gdańsk (2 września), Bydgoszcz (3 września), Poznań (15 września), Szczecin (16 września), Wrocław (28 września), Opole (29 września), Nowy Sącz (30 września), Łódź (1 października), Lublin (6 października) i Warszawę (7 października).

23 września zaplanowano z kolei konwencję programową Konfederacji. Wydarzenie ma się odbyć w katowickim Spodku.

