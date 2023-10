Kampania wyborcza, a uchwała krajobrazowa

Jedną z osób, którym zwracano uwagę, był Witold Szpur. - Przez ostatnie dwa tygodnie razem z kilkoma znajomymi prowadziliśmy społeczny monitoring przestrzegania uchwały krajobrazowej w Krakowie. Kampania, wiadomo, duża pokusa, aby łamać przepisy, które świetnie się u nas sprawdziły. Okazało się, że jakieś 98 proc. kandydatów i kandydatek przestrzega prawa i nie nagina go. Jeden człowiek negatywnie się tutaj wyróżniał - szukał luk w prawie, obwieszał miasto swoimi dyktami. Pisałem o tym ja, pisało wiele mieszkańców i mieszkanek. Pan nazywa się Witold Szpur i do niedawna był postacią nieznaną - wyjaśnia Fijak.

Mieszkaniec skrytykował polityka, ten przyszedł do niego do domu

Polityk słowami Fijaka musiał poczuć się urażony, ponieważ odnalazł jego adres i przyszedł do niego do domu. - To, co stało się w niedzielę, jest moim zdaniem pogwałceniem wszelkich norm społecznych i naruszeniem tak bardzo podstawowych wartości i zasad, że nawet nie wiem, jak mógł wpaść na taki pomysł. Pan Witold Szpur wszedł pod nieznanym pretekstem, wykorzystując prawdopodobnie dobrą wiarę naszych sąsiadów, na teren naszej nieruchomości, zapukał do mojego domu, pod moim prywatnym adresem, aby "wyjaśnić sytuację". Dokładnie wyjaśnią to nagrania z monitoringu, o które wystąpiłem - mówi Fijak.