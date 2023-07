"Skrytki Platformy" - nowa akcja PiS. Incydent podczas konferencji

Oprac.: Jakub Krzywiecki Wybory parlamentarne 2023

Podczas konferencji prasowej polityków Zjednoczonej Prawicy w Zakopanem doszło do incydentu. Michał Moskal i Jacek Ozdoba prezentowali grę terenową o "aferach Platformy Obywatelskiej" i krytykowali Donalda Tuska. Jeden z przechodniów zakłócił wystąpienie. Stwierdził, że to "hucpa", "kretyństwo" i chciał, by politycy pokazywali Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Michał Moskal i Jacek Ozdoba zaprezentowali mapę, po której można szukać "skrytek PO" w Zakopanem / @pisorgpl / Twitter