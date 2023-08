Do 6 września trwa czas na przedstawienie list wyborczych komitetów. Partie opozycyjne zaprezentowały już liderów w poszczególnych okręgach, a Koalicja Obywatelska pokazała pełne listy kandydatów. Nie obyło się jednak bez przetasowań.

Swoje miejsce na liście straciła aktywistka Jana Szostak, rekomendowana przez Zielonych. Wszystko z powodu jej kontrowersyjnej wypowiedzi o aborcji. Do zmian doszło także na świętokrzyskiej liście KO, na którą w ostatniej chwili wpadł były wicepremier Roman Giertych.

O sensacyjnym ruchu poinformował w niedzielę Donald Tusk. - Żebyś nie czuł się samotny, wystawię na liście w woj. świętokrzyskim Romana Giertycha - powiedział w kierunku Jarosława Kaczyńskiego.

Według doniesień medialnych, prezes PiS miał zdecydować się na start właśnie z Kielc. - Z punktu widzenia interesów partii, a im się muszę podporządkować, to jest lepsze (...) Będę bardziej efektywny dla partii tam, gdzie będę kandydował - powiedział w sobotę reporterce Polsat News.

Roman Giertych ma startować z ostatniego miejsca na liście KO w Kielcach. Było ono dotychczas zarezerwowane przez posła Adama Cyrańskiego, który przed czterema laty zdobył blisko 10 tys. głosów i zapewnił sobie reelekcję.

Lider świętokrzyskiej PO: Roman Giertych wzmocni konserwatywne skrzydło

Co więc się stanie z posłem Cyrańskim i czy może on liczyć na miejsce "biorące" na liście? Zapytaliśmy o to szefa świętokrzyskich struktur PO i "dwójkę" na liście, Artura Gieradę. - Jesteśmy w trakcie rozmów, proszę nam dać trochę czasu. Przed nami trudne decyzje, które należy podjąć. Trzeba będzie przemodelować kampanię - powiedział polityk PO.

Gierada dodał, że ostateczny kształt kieleckiej listy to kwestia kilku dni. - Musimy ochłonąć i przystosować się do nowej rzeczywistości - przekazał. - Samo pojawienie się Romana Giertycha było niespodziewane. Nie było to z nami konsultowane - dodał.

Szef świętokrzyskiej PO podkreślił jednak, że znany adwokat na liście to wzmocnienie dla konserwatywnego elektoratu w regionie, co czyni tym samym listę KO "pełniejszą" - znajdować się na niej mają zarówno liberałowie, aktywiści, jak i - tak jak Roman Giertych - konserwatyści.

Artur Gierada ocenił, że rywalizacja Romana Giertycha z Jarosławem Kaczyńskim w woj. świętokrzyskim doda smaku całej kampanii. - Wszystkie sondaże pokazują, że PiS traci w regionie dwa mandaty i stąd pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego. Roman Giertych zna prezesa i jego metody, był jego wicepremierem, zna jego rządy - dodał.

A co z Adamem Cyrańskim? - Nigdy nie był członkiem PO, nie uczestniczył w pracach struktur. Jego poglądy są pokrewne z naszymi. Niezależnie od tego, czy będzie na liście czy nie, będziemy współpracować. Ja bardzo chciałbym widzieć go na liście - odpowiedział polityk PO.

Poseł Adam Cyrański / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS / Agencja FORUM

Marzena Okła-Drewnowicz: Mówiono o Beacie Szydło

A jak start Romana Giertycha ocenia liderka świętokrzyskiej listy, Marzena Okła-Drewnowicz?

- To moja kolejna kampania, w sumie piąta. Startowałam z różnych miejsc, wywalczyłam mandat z "dziesiątki". Dziś walczymy o wygraną z PiS - powiedziała wiceprzewodnicząca PO.

Jak dodała, lokalne struktury PO słyszały od jakiegoś czasu o poruszeniu wśród głównych oponentów politycznych w regionie.

- Słyszeliśmy, że ma kandydować Beata Szydło, ale odmówiła. Potem mówiono o Zbigniewie Ziobrze. Widzimy poruszenie, posłanki wieszają się na billboardach na potęgę - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Jak dodała, gdy Jarosław Kaczyński potwierdził, że nie będzie startował z Warszawy, oczywistym stało się, że jego nazwisko pojawi się na liście w Kielcach. - I oczywiste było, że my musimy zareagować, dlatego obecność na liście Romana Giertycha mnie w ogóle nie zdziwiła - przekazała.

Wiceprzewodnicząca PO Marzena Okła-Drewnowicz / Pawel Wodzynski / East News

Wiceszefowa PO: Świętokrzyskie to specyficzny region, PiS jest tu mocne

Jak wiceprzewodnicząca PO tłumaczy start znanego z konserwatywnych poglądów adwokata? - Musimy optymalizować wynik, by w Świętokrzyskiem starcić jak najmniej. PiS jest tu mocne. Mamy elektorat w dużych i średnich miastach, a w naszym województwie są tylko cztery miasta prezydenckie. Tu nie ma dużych miast. Ja, jako liderka listy, mówię "witam" - odpowiedziała.

O Adamie Cyrańskim powiedziała: - Miejsce dla niego jest. To jego decyzja i jego wybór, czy będzie startował.

- Jak ktoś pracuje, jest z ludźmi, to wyborcy na pewno to docenią, obojętnie z którego miejsca by startował - mówi.

A czy poseł Cyrański był zaangażowany w działalność w regionie? - Miał najwyraźniej inną specyfikę sprawowania mandatu - odpowiedziała lakonicznie wiceszefowa PO.

- To specyficzny region. Nie każdy może tu długo zagrzać miejsce - podsumowała.

