Sebastian Kościelnik zawiesza kampanię wyborczą. Specjalne oświadczenie

Sebastian Kościelnik to kandydat do Sejmu z okręgu warszawskiego na listach Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna był kierowcą fiata seicento , który w 2017 roku w Oświęcimiu zderzył się z kolumną rządową ówczesnej premier Beaty Szydło.

We wtorek pretendent do Sejmu ogłosił, że zawiesza kampanię wyborczą .

Wybory 2023: Sebastian Kościelnik zawiesza kampanię. Sprawa wypadku wraca na wokandę

Dnia 27 lutego Sąd Okręgowy orzekł, że Sebastian Kościelnik był winnym nieumyślnego spowodowania wypadku sprzed sześciu lat. Wymiar sprawiedliwości odstąpił jednak od wymierzenia kary, choć zobowiązał go do zapłacenia nawiązki w wysokości tysiąca złotych na rzecz byłej szefowej rządu i oficera BOR. Skazany złożył wówczas apelację do Sądu Najwyższego, ponieważ nie zgadzał się ze swoją winą.