Salwa braw dla Grzegorza Brauna w Spodku. "Za odwagę"

Wielką Konwencję Konfederacji w sobotę otworzył polski hymn, a następnie przyszła kolej na część artystyczną. Potwierdziły się doniesienia Interii - na scenę na motocyklu "wjechał" Kuba Molenda.

Po występach głos zabrał jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Wszyscy patrzą się na polską scenę polityczną w horyzoncie: co się stanie za pół roku? My patrzymy dalej: co będzie za 5 lat, 10 lat, 50 lat czy 100 lat (...). Każde zdanie przez nas wypowiedziane będzie przekręcane, po cenzurze w mediach głównego nurtu, po zablokowaniu nas przez rok na dużej platformie społecznościowej ludzie jednak wciąż mają poczucie poszukiwania prawdy - mówił w Katowicach Krzysztof Bosak.



Lider Ruchu Narodowego przekonywał, że "badania naukowe" przyznały rację Konfederacji z głoszonych podczas pandemii. - Ktoś tych tych hipokrytów musi rozliczyć. Nie zrobią tego, którzy głosowali za specustawami, które z ministra zdrowia zrobili dyktatora gospodarczego - dodał polityk.

Wybory 2023. Salwa braw dla Grzegorza Brauna

Krzysztof Bosak przywitał na konwencji Grzegorza Brauna, który podczas pandemii "wykazał determinację i odwagę".

- To najbardziej szykanowany poseł III RP, w sumie odebrano mu kilkaset tysięcy złotych z pensji i uposażenia - wskazywał lider Ruchu Narodowego.

Podczas powitania Brauna na sali rozległa się salwa braw. - Brawa za odwagę - mówił Krzysztof Bosak.

- Dzięki takiej pryncypialności, którą cechują się liderzy Konfederacji, dzięki temu, że każdy z nas na odcinku, na którym zna się najlepiej, albo ma najwięcej determinacji, wykazywał przez ostatnie cztery lata odwagę, determinację i zaangażowanie - mówił Bosak, dodając, że mimo tylko 11 posłów w Sejmie formacja była bardziej widoczna niż "inne, promowane przez media partie".

Krzysztof Bosak: Konfederacja się nie sprzedała

Zdaniem Bosaka w długiej pespektywie potrzebne jest "sformowanie prawdziwej kontrelity". - Musimy mieć kadry, które zastąpią tych zdemoralizowanych ludzi, którzy w tej chwili wypełnili wszystkie wpływowe stanowiska w mediach publicznych, które stały się mediami partyjnymi, w spółkach skarbu państwa, w administracji - wymienił.

Bosak przekonywał, że Konfederacja jest jedyną partią, której ani jeden poseł "nie sprzedał się za korzyści majątkowe do głosowania z rządem".

- Jako jedyni mamy program korzystny dla Polaków, jako jedyni chcemy obronić te prawa, które mamy. To nie jest radykalizm, to jest zachowawczość. (...) Zachowajmy to, co mamy. Polska gospodarka lepiej lub gorzej stworzyła mechanizm, w którym jest ten rozwój gospodarczy, zachowajmy go, nie duśmy tego jakimś głupim radykalizmem - powiedział Bosak.

W kontekście kryzysu migracyjnego podkreślił, że Polska musi być krajem bezpiecznym. Stwierdził, że PiS jest partią hipokrytów.

- Konfederacja to siła odpowiedzialności politycznej za Polskę i za Polaków. To jest siła odpowiedzialności za to, żeby dobrze wywarzyć długookresowe interesy narodowe i bieżące korzyści gospodarcze. Konfederacja to jest siła, w której zmieścili się ludzie mający często poglądy nieco od siebie różne, ale którzy zgadzają się ze sobą w podstawowych pryncypiach - podkreślił Bosak.

Zaznaczył, że w żadnej sprawie ideowej Konfederacja swoich poglądów nie zmieniła.

Wystąpienie Bosaka było wielokrotnie przerywane oklaskami. W konwencji biorą udział m.in. Sławomir Mentzen i Janusz Korwin-Mikke.



