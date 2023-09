S. Hołownia: Mentzen płacze tak, jak ja nad Konstytucją

Przed południem w sobotę w Kielcach rozpoczęła się konwencja wyborcza Trzeciej Drogi - wspólnego komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.

Wydarzenie prowadziły dwie osoby z niepełnosprawnościami - Artur Świerszcz (PSL) oraz Łukasz Krasoń (Polska 2050). - Mamy równe prawa, będziemy dążyć w realizacji naszych postulatów po wyborach - zadeklarowali ze sceny działacze.

Na podium pojawiła się także pani Ewelina - przedsiębiorczyni z niepełnosprawnością. - Nie chcę takiego kraju, gdzie praca przestaje się opłacać - deklarowała i wezwała o równe prawa i szanse w biznesie.

Wybory 2023. Konwencja Trzeciej Drogi w Kielcach

Kolejni na scenie wyszli Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Lider ludowców stwierdził, że "Trzecia Droga jest dla wszystkich" i opowiada się "przeciwko nienawiści, hejtowi i chamstwu", ponieważ "nie musimy wybierać między wspólnotą a wolnością".

- Trzecia Droga przywróci polskość, tradycję i godność. Będą takie grupy dążące do polaryzacji i agresji. Ludzie dobrej woli muszą pójść na wybory. Idziemy do pokoju, spokoju i normalności - dodał szef PSL.

Hołownia powiedział z kolei, że wspólny start ludowców i jego ugrupowania to "realna nadzieja na zmianę". - Jesteśmy zmianą, bo chcemy zmian. Za trzy tygodnie też możecie być częścią zmiany. Osiem lat wystarczy, czas na nową perspektywę. A jeśli będziemy się różnić, to tak jak ja z Władkiem na tej scenie - stwierdził.

Szymon Hołownia: Sławomir Mentzen płacze, że go Ryszard Petru prześladuje

Przewodniczący Polskiej 2050 mówił ze sceny, że "PiS się kończy", ponieważ "widać to po sondażach". - Mogą jeszcze próbować wymęczyć jakiś rząd z kosmitami z katowickiego Spodka, ale zakładam że to się nie uda - ocenił, nawiązując do sobotniej konwencji Konfederacji w stolicy Śląska.

- Mentzen płacze - tak, jak ja nad Konstytucją - że go Ryszard Petru prześladuje. Korwin wrócił na Instagrama, a więc "protokół 4,76" odpalony, patrząc na jego wpisy - uderzył w Konfederację Hołownia.

Współlider Trzeciej Drogi powiedział, że "ani PiS nie będzie w stanie stworzyć samodzielnego rządu, ani nie zrobią tego nasi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej". - Tam, gdzie kończy się era wielkich partii, wielkich partyjnych armii, zaczynają się znowu obywatele. Zaczyna się znowu miejsce dla tej wspaniałej energii, którą widzicie na tej sali - oznajmił dodał, że "trzeba Polskę ratować".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Musimy zatrzymać tych, którzy prowadzą do wojny domowej

Po Szymonie Hołowni głos ponownie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. - Musimy zatrzymać tych, którzy chcą nas skłócić, podzielić, którzy doprowadzają do wojny domowej, nie tylko już politycznej, ale już do fizycznych ataków - ocenił lider ludowców, nawiązując do piątkowego ataku na Borysa Budkę.

- Trzeba Polskę z tego rynsztoka hejtu i nienawiści wyprowadzić. O tym będą te wybory - mówił szef PSL.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w Polsce trwa "wojna między bratem a siostrą, w rodzinach, sąsiedztwie". - Na to nie ma naszej zgody. Dlatego tylko Trzecia Droga, bo nie jest zainteresowana polaryzacją, podgrzewaniem atmosfery, negatywnymi emocjami, może wyprowadzić nas z tej choroby nienawiści. Uzdrowimy Polskę - zapewnił prezes PSL, który przypomniał hasło wyborcze koalicji Polski 2050 i PSL: "Dość kłótni, do przodu!".

"Droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS"

W opinii lidera ludowców "u podstaw ideowych PiS-u leży szacunek do godności każdego człowieka", lecz cztery lata rządów tej partii pokazały, że to "wielka kpina i wielkie oszustwo". - To legło w gruzach - zdeklarował.

Prezes PSL zwrócił się też do wszystkich, dla których ważne są wartości chrześcijańskie. - Chcę powiedzieć ważną rzecz. Najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - podkreślił.

- Wielu zapomniało słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: "od unii lubelskiej do Unii Europejskiej". Dziś się chowają za portretem Karola Wojtyły, żeby przykryć swoje niecne zamiary, nienawiść, swoje oszustwa i swoją obłudę. Nie możemy na to pozwolić, bo to jest też niszczenie naszej tradycji - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Kampania wyborcza. "Trzecia Droga chce dać realną szansę na zmianę"

Na koniec konwencji lider Polski 2050 zadeklarował, że Trzecia Droga "chce dać ludziom realną szansę na zmianę".

Zwrócił się także do wszystkich, którzy wahają się, czy dołączyć do Trzeciej Drogi. - Tu jest bezpieczna droga, tu nikt wam nie będzie mówił, co myśleć, jak żyć, co robić. Tu jest ta droga, która pomoże wam być tym, kim chcecie, o kim marzycie, że mielibyście być - zapewnił Hołownia.

- To droga prowadząca do lepszej Polski, do pokoju i spokoju, rozwoju i szacunku dla każdego człowieka. Trzecia Droga prowadzi do zwycięstwa - zakończył Władysław Kosiniak-Kamysz.

