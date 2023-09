- Pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski nie jest wybitnie pracowitym człowiekiem, co niestety pokazała kampania na prezydenta Polski. Może na dwa tygodnie wystarczyłoby mu sił. Ale już mówiąc poważnie - to nie ma większego znaczenia. Rafał Trzaskowski i Donald Tusk to podobne osoby pod kątem światopoglądu, Trzaskowski jest nawet bardziej radykalny. Natomiast nie byłoby żadnej jakościowej zmiany w tym obszarze - dodał.