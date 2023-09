Ryszard Petru startuje do Sejmu. Zadowolenia nie kryje Szymon Hołownia

Ryszard Petru wystartuje do Sejmu, w mediach społecznościowych poinformował, że zmierzy się ze Sławomirem Mentzenem w Warszawie. Szymon Hołownia nazwał to "niespodzianką", a drugi z liderów Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że to nie koniec nowych informacji.