Krzysztof Brejza, obecny senator KO, a także kandydat tej formacji do Sejmu, przekazał w środę na X (dawnym Twitterze), że - według jego ustaleń - w ostatnim czasie do Polski trafiło ponad milion ton węgla z rosyjskich portów .

Zamieścił też nagranie, na którym - jak opisał - widać, że w poniedziałek po 1 w nocy do Szczecina wpłynął statek Roseburg . "Według moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu . Dokumenty i kontrolę realizował z grupą trzech współpracowników" - dodał senator KO.

Senator KO: Do Polski trafia węgiel z Rosji. Statek pod banderą Antigua i Barbudy

Wiceminister: Brejza szukał ruskiego węgla, nic nie znalazł

Na wcześniejsze wpisy politycznego przeciwnika reagował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk , odpowiedzialny za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. "To ja wam powiem, jaka to afera. Krzysztof Brejza szukał ruskiego węgla w porcie Szczecin , a że był w lakierkach, których nie chciał pobrudzić to nic znalazł i nie znajdzie, bo w porcie nie ma ruskiego węgla " - pisał.

Oświadczenie KAS

"Każdy transport węgla jest weryfikowany pod względem jego pochodzenia, a jeżeli jest taka potrzeba wykonujemy specjalistyczne badania laboratoryjnie. Węgiel, który przypływa do Polski pochodzi np. z Kazachstanu, a nie Rosji. Transporty węgla z Kazachstanu realizowane są głównie koleją do portów w różnych krajach nadbałtyckich a następnie drogą morską lub kolejową do Polski. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Kazachstanu jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie" - napisano w komunikacie.