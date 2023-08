Roman Giertych zdecydował. Chodzi o start do Senatu

"Liderem opozycji jest Donald Tusk, czy się to komuś podoba, czy nie. Szkoda, że kilku gości nie zauważyło tego faktu wcześniej, gdyż mielibyśmy już dzisiaj spokojne odliczanie do wyborów. Skoro on podjął decyzję o takim kształcie list, a ja od lat z nim współpracuję, to muszę to uszanować" - napisał Roman Giertych.