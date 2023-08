Jarosław Kaczyński zaprezentował w czwartek jedynki list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Listy zostały zaakceptowane w nocy ze środy na czwartek (obrady miały trwać do trzeciej nad ranem) podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego partii.

Lista jedynek PiS. Przemysław Czarnek: "Zawsze są jakieś zaskoczenia"

Prezes PiS oficjalnie potwierdził, że otworzy listę w Kielcach - wcześniej startował z Warszawy. Teraz pierwsze miejsce w stolicy dostał minister kultury P iotr Gliński , który wcześniej kandydował z Łodzi. Do innych niespodzianek należy m.in. start ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z okręgu w Rzeszowie . Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powalczy natomiast o głosy w Białymstoku , wcześniej startował z Chełma, gdzie teraz jedynką został szef MSWiA Mariusz Kamiński. Okręg zmienił również szef klubu PiS Ryszard Terlecki , który otworzy listę w Nowym Sączu , a nie jak dotychczas w Krakowie.

Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do niespodziewanych zmian na liście liderów startujących z innych niż przewidywano okręgów - Zawsze są jakieś zaskoczenia, nie można być pewnym, na którym się będzie miejscu. Tak zdecydował prezes, komitet polityczny. Do boju o zwycięstwo! - powiedział startujący z Lublina minister. Zapewnił, że kandydatów PiS czeka w najbliższych kilkudziesięciu dniach ciężka praca "żeby dojść do 240-250 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości".