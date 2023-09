Posłanka Platformy Obywatelskiej została wepchnięta przez funkcjonariuszy do radiowozu. Stołeczna policja oświadczyła później, że funkcjonariusze interweniujący wobec posłanki KO , nie mieli świadomości, że mają do czynienia z parlamentarzystką. Gajewska w rozmowie z Polsat News poinformowała, że chciała się wylegitymować. - Niestety policjanci trzymali mnie za ręce i szarpali, więc nie było takiej możliwości - dodała.

W nowym spocie opozycja wykorzystuje także językową wpadkę premiera. - Wielkim zagrożeniem jest powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy - powiedział podczas inauguracji trasy "PiSobusa" Mateusz Morawiecki. "To on jest zagrożeniem" - pojawia się w ostatnim ujęciu grafika z Jarosławem Kaczyńskim, która była użyta przez PO w internetowym generatorze.

Tusk w "Gościu Wydarzeń": Gajewskiej wykręcono ręce i wprowadzono do tzw. suki

"Dostałam wiele wiadomości od policjantów z całej Polski. Zarówno od tych w służbie, jak i emerytowanych. Było im strasznie przykro za to co się stało. Nie o taką policję walczyli. Szanowni Funkcjonariusze Policji, składam Wam przyrzeczenie: Przywrócimy prestiż munduru , nie tylko policyjnego. Przyzwoitych ludzi jest więcej!" - napisała posłanka KO. Sprawę w "Gościu Wydarzeń" komentował Donald Tusk.