Gęstnieje atmosfera przed wyborami parlamentarnymi. Politycy jeżdżą po Polsce i przekonują obywateli do głosowania 15 października. We wtorek w Lęborku pojawił się Rafał Trzaskowski , który w swoim wystąpieniu skrytykował Jarosława Kaczyńskiego.

Wybory 2023. Rafał Trzaskowski krytykuje Jarosława Kaczyńskiego

- Naprawdę nie chcę się nad Kaczyńskim znęcać, ja bym wolał o nim zapomnieć. Tylko to nie chodzi o jedną osobę, tylko chodzi o to, że to nam grozi. Grozi nam to czy będziemy mieli tylko i wyłącznie rozmowę o jakichś problemach, które nie istnieją, o jakichś wrogach, którzy nie istnieją, napuszczanie jednych na drugich - dodał prezydent Warszawy.