Marcin Oszańca zapewniał, że jeśli zostanie posłem to podejmie się tego wyzwania, aby Racibórz ponownie wrócił na Opolszczyznę. - Po prostu są głosy raciborzan, że są źle traktowane w województwie śląskim. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, ja zrobię wszystko, aby doprowadzić do poważnej dyskusji, debaty na ten temat i ewentualnie do rozpisania referendum w Raciborzu i przyległych gminach - tłumaczył polityk.